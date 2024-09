Mesagne ricorda Roberto Potì: musica e cultura per il decennale della scomparsa

MESAGNE - A dieci anni dalla scomparsa di Roberto Potì, la città di Mesagne (BR) si prepara a celebrarne la memoria con una serie di iniziative sportive e culturali promosse dall'Associazione locale che porta il suo nome. Le attività si svolgono all'interno del Parco Urbano "Roberto Potì", un luogo simbolo per la comunità mesagnese, e proseguono con l'evento musicale "Settembre in Musica al Parco", una rassegna che arricchisce ulteriormente il calendario commemorativo.

Due serate all’insegna della musica

Sabato 28 settembre, alle 19:30, il celebre chitarrista Andrea Castelfranato sarà il protagonista della prima serata. Descritto da **Acoustic Music Records** come “un chitarrista italiano noto per il suo talento virtuoso di mani e cuore, che si manifesta sulle corde e sul legno della sua chitarra”, Castelfranato ha alle spalle oltre 25 anni di intensa attività concertistica. Ha rappresentato l’Italia in numerose rassegne chitarristiche di spicco a livello europeo, pubblicando dischi e partecipando a prestigiose compilation con altri grandi nomi della chitarra internazionale. La sua performance si preannuncia un viaggio emozionante tra le sonorità acustiche che hanno conquistato non solo il pubblico italiano, ma anche quello estero.

Domenica 29 settembre sarà la volta dei **TERRàRIA**, un duo musicale composto da Pasquale Barletta (organetto) e Silvia Gallone (tamburelli e voce). Il gruppo proporrà “Canti e suoni del Mediterraneo”, un repertorio che esplora le radici della tradizione popolare pugliese e delle altre regioni del sud Italia. Attraverso canti e danze, i TERRàRIA trasporteranno il pubblico in atmosfere antiche, evocando rituali e momenti di festa tipici della cultura del Meridione. Grazie alla loro esperienza e maestria, i due musicisti offrono un’esperienza autentica che mescola tradizione e intrattenimento.

Un evento reso possibile grazie al patrocinio della città di Mesagne

L'intera manifestazione è patrocinata dalla Città di Mesagne, che ha sostenuto l'organizzazione degli eventi presso il **Parco Urbano "Roberto Potì"**, situato nelle vicinanze di via dei Sasso. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito, un’occasione perfetta per la comunità locale e i visitatori di godere di momenti di arte e cultura all'aria aperta, celebrando al contempo il ricordo di Roberto Potì e il suo legame con il territorio.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione speciale non solo per ricordare un uomo che ha segnato la storia della città, ma anche per promuovere la bellezza della musica e della cultura locale, confermando il Parco Urbano come un importante polo culturale per Mesagne.