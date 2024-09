Milano, festa di fine estate al Bar Brera

MILANO - Si conclude in bellezza il ciclo di eventi estivi del Bar Brera con la tanto attesa Festa di Fine Estate che si terrà il 26 Settembre dalle ore 18.00. Il cuore artistico e bohemien di Milano e del Bar Brera festeggerà la fine dell’estate in collaborazione con Schweppes, storico marchio produttore della iconica Tonic Water.

Schweppes nasce nel 1783 da Johann Jacob Schweppe, un uomo geniale e curioso che grazie ad una sua invenzione scoprì come gasare l’acqua e di fatto inventò le bibite gassate.

Questo appuntamento rappresenta l’occasione perfetta per brindare all’estate che sta per concludersi, in un’atmosfera vibrante e dinamica, arricchita dalla presenza di Angelica D’Amore al DJ set, che dalle 18.00 alle 22.00, accompagnerà i partecipanti con un mix irresistibile di suoni e ritmi.

Il Bar Brera, da sempre punto di riferimento culturale e conviviale, è pronto a offrire una serata unica e indimenticabile. I partecipanti potranno degustare i grandi classici della mixology come il Gin Tonic o il Paloma dove grande protagonista sarà ovviamente l'eccellenza della nuova Gamma Schweppes Selection senza dimenticare il nuovissimo signature Cocktail Brera icona del Bar Brera realizzato con tutti ingredienti Branca dallo Stravecchio all’Antica Formula ma anche Fernet Branca e Schweppes Selection Ginger Beer, che racconta la storia di Milano ad ogni sorso. La proposta analcolica sarà invece il Florilegium un no alchoool cocktail realizzato in esclusiva da Yuri Gelmini, Schweppes Brand Ambassador realizzato con martini floreale, succo di limone e il gusto unico di Schweppes Selection Elderflower & White Peach.

Bar Brera insieme a Schweppes vi aspettano per celebrare l’ultimo aperitivo estivo in un evento che combina l’arte del bere, storia e piacere in uno dei luoghi simbolo della vita milanese.