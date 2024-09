Tommy Kuti nel nuovo film de Il Milanese Imbruttito "Ricomincio da taaac”

Il poliedrico artista Tommy Kuti interpreta Obi in "Ricomincio da taaac”, il secondo film de Il Milanese Imbruttito che arriverà nei cinema domani giovedì 26 settembre. Il film è stato girato interamente nel territorio lombardo, dove Tommy Kuti è cresciuto, diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video.

Tommy Kuti, in anni insospettabili, è stato uno dei primi rapper a fare afrobeats in italiano e uno dei primi artisti di seconda generazione a firmare un contratto con una major. Ha da poco pubblicato i singoli “Milano Be Like” e “Tutto un gioco (ololufemi)” (Freecom Hub / Believe Music Italia).

Proseguono con successo gli appuntamenti live tra concerti, dialoghi e incontri sulla cultura e la società contemporanea.

Sabato 28 settembre, Tommy Kuti sarà in concerto a Thiene (Vicenza), alle ore 21.00 al Parco di Villa Fabris (Piazzale Divisione Acqui, 1). Per l’occasione, Tommy Kuti si alternerà sul palco con gli Assalti Frontali, storico gruppo hip hop romano e 8blevrai, giovane rapper italiano di origini marocchine. A seguire, ci sarà l’Aftershow di Dj Marteh, dj ufficiale di Kuti noto per le sue sonorità Afrobeats e Dancehall.