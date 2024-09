Milano Golden Fashion torna con un evento esclusivo e celebra l'inclusività

Milano Golden Fashion è lieta di annunciare la settima edizione del suo prestigioso evento, che si terrà venerdì 20 settembre 2024 alle ore 17:00 presso l’Acquario Civico di Milano. In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano e l'iniziativa "Dalla Passerella al Cambiamento", l'evento mira a elevare il mondo della moda con un forte impegno verso lasostenibilità ambientale e la celebrazione delle diversità che lo arricchiscono.

Anche quest'anno, l'evento sarà arricchito dalla consegna degli Awards, riconoscimenti speciali assegnati a personaggi di rilievo che si sono distinti per il loro contributo significativo nel mondo della solidarietà, del cinema, del teatro, della televisione, dell’imprenditoria, e alla memoria.

Quest'anno, l'evento sarà nuovamente presentato da Anthony Peth, la cui presenza garantirà un tocco di eleganza e professionalità, rendendo la serata ancora più speciale.

L'edizione 2024 si distingue per un forte focus sull'inclusività, con l'obiettivo di promuovere la diversità nel settore della moda. Inoltre, verrà presentato un emozionante trailer dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, sottolineando l'importanza di questo tema.

Graciela Saez, CEO e Direttrice Artistica del Milano Golden Fashion, pone l'accento su due temi cruciali per questa edizione: la moda ecosostenibilee la lotta contro la violenza sulle donne. "La novità di quest’anno consiste nel promuovere la consapevolezza sull’importanza della sostenibilità attraverso il nostro evento, che ha come slogan 'Dalla Passerella al Cambiamento'. Milano Golden Fashion è un evento con un forte carattere sociale. Crediamo fermamente che attraverso la moda, l’arte e l’impegno sociale possiamo sensibilizzare il pubblico e contribuire a creare un mondo più sicuro e giusto per tutte le donne," afferma Saez.

L'evento beneficia del prezioso supporto della Dott.ssa Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, e del patrocinio del Comune di Milano, elementi fondamentali per promuovere uguaglianza e diversità.

Tra gli stilisti partecipanti spiccano nomi di rilievo come Antonio Chavez, Liss Vidal, Maria Liñan, Carina Galeano, Roberta Mellone, Elvia Cor, Paula Saez, Madame Leblanch, Lucas Nguema Escalada e i quali contribuiranno a celebrare la moda in chiave sostenibile.

Partner: Hector Villanueva, Direttore del Salone delle Nazioni del Milano Latin Festival, Paola La Monica del Comune di Milano, Razvan Chiricia (in arte Raz) Creator Digitale, NB Agency Hair and Makeup, Olga Bianchi, Coreografa e Responsabile Backstage, Cuore Argentino, Associazione Orizzonte sul Futuro, Associazione Culturale Madame Leblanch, Consulado Boca Junior Milano, NV Lashes, Shirley Cobos G. e María Jeanneth Rubio rappresentati di Yanbal (prodotti di bellezza, cosmetici, gioielli e molto altro), Dona Mina, Cantina Ca’ Del Sole.

Partner di Model: Miss Reginetta d’Italia, Miss Mondo Veneto, Miss Perla Veneto, Miss Grand Italy Veneto, Top Freedom Girl, Expo World Fashion, Liss Vidal, Antonio Cirillo.