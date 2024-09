Miss Italia 2024, Miss Miluna è pugliese

BARI - Si sono concluse domenica 22 settembre le finali nazionali di Miss Italia che hanno visto trionfare la toscana Ofelia Passaponti al termine dello spettacolo al Teatro Comunale di Porto San Giorgio condotto da Andrea Dianetti; giurati Martina Colombari, Giampaolo Morelli e Soleil Sorge.La Puglia però ha avuto il suo momento di gloria: nell'assegnazione dei titoli nazionali del concorso, la fascia di Miss Miluna Italia è andata a Nicoletta Pentrelli, 23enne di Toritto, studentessa dell'Accademia di Belle Arti e di recitazione teatrale, amante del cinema e cresciuta nelle sale di proiezione.Nicole aveva cominciato il suo percorso con la vittoria della selezione provinciale di San Menaio, frazione di Vico del Gargano, passando poi per la fascia speciale di Miss Faraglioni di Puglia conquistata nella finale regionale di Mattinata, fino alla proclamazione come Miss Puglia nella finalissima di Sammichele di Bari.Per la Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, si tratta della seconda grande soddisfazione dopo la fascia di Miss Eleganza Italia dello scorso anno.