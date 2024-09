Modugno, sparatoria nella notte: ferito un 36enne barese con precedenti penali

MODUGNO - Un 36enne barese, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato ferito nella notte tra mercoledì e giovedì a Modugno. L'uomo si è recato all'ospedale San Paolo per farsi medicare una ferita al braccio, causata da un colpo d'arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta dopo un inseguimento nella città.Le indagini sono in corso, con la Polizia che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Il 36enne non è nuovo a episodi di violenza: già nel 2012 era stato gambizzato in un autoparco, sempre a Modugno. Durante i controlli, nella sua auto è stata trovata una barra di ferro, motivo per cui è stato denunciato a piede libero per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.Le autorità hanno già ascoltato la vittima dell'agguato e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili.