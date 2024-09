Monumenta - Arte in Cantiere: inaugurazione stasera con il sindaco di Bari

BARI - Questa sera, alle ore 19, il sindaco di Bari, Vito Leccese, parteciperà all’inaugurazione della mostra "Monumenta - Arte in Cantiere", un evento di grande importanza per la città e per l’arte contemporanea italiana. L’iniziativa, ideata dall’architetto Maria Piccarreta, Segretario regionale del MiC Puglia, è resa possibile grazie al sostegno di Confindustria Bari-Bat e al contributo della Camera di Commercio di Bari, con la sponsorizzazione tecnica di ANCE Bari-Bat, ANCE Foggia e ANCE Lecce.

La mostra, ospitata presso l’hub allestito nella sede del Segretariato del MiC Puglia (Isolato 49, ingresso via Boccapianola, nel cuore di Bari Vecchia), sarà inaugurata alla presenza di personalità di spicco del mondo dell’arte e della cultura. Tra i partecipanti figurano Maria Piccarreta, i prestatori delle opere Bruto Pomodoro, figlio del celebre scultore Giò Pomodoro, Giulia Staccioli, figlia di Mauro Staccioli, Carla Ortolani, presidente della Fondazione Venanzo Crocetti, Monica Torti, dirigente del Comune di Pietrasanta, Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari-Bat, la curatrice della mostra Roberta Semeraro e il direttore artistico Roberto Begnigni. Saranno inoltre presenti Nicola Bonerba, presidente di ANCE Bari-Bat, Paolo Lops di ANCE Foggia e Anita Guarnieri, Soprintendente delle province di Bat e Foggia.

L’evento rappresenta il culmine di un progetto che ha portato sei grandi opere della scultura italiana del '900 a essere esposte in vari luoghi della Puglia. Dopo essere state presentate fino al 13 settembre scorso alla Cittadella della Cultura di Bari, le sculture sono ora visibili in diverse città della regione. Tra queste, l'opera **“Sei personaggi n. 2”** di Luciano Minguzzi è stata collocata in piazza della Cattedrale a Bari, davanti alla Chiesa di San Giacomo, mentre il celebre **“Colloquio col figlio”** di Giò Pomodoro è stato posizionato davanti al Teatro Margherita, sempre a Bari.

Altre opere di rilievo includono **“Il Giovane cavaliere della pace”** di Venanzo Crocetti, ora situato di fronte alla Cattedrale di Canosa di Puglia, e **“Donna”** di Costantino Nivola, che accompagna i lavori di restauro del Santuario del Ss. Crocifisso della Pietà a Galatone. Al Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia, invece, si può ammirare **“Senza titolo (Ellisse verticale)”** di Mauro Staccioli.

L’unica opera a restare permanentemente esposta alla Cittadella della Cultura di Bari è **“Senza titolo”** di Jannis Kounellis. Questo progetto di mostra diffusa, che si estende su tutto il territorio pugliese, celebra il connubio tra arte e cantieri di restauro, evidenziando l’importante lavoro del Segretariato regionale del MiC Puglia per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’inaugurazione di stasera sarà dunque un momento cruciale per celebrare l’arte e il restauro, nonché per rafforzare il legame tra la città di Bari e il panorama artistico nazionale.