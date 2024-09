Michael Bublé, esce oggi il ''The Best Of Bublé''

Michael Bublé presenta con orgoglio il suo nuovissimo album dei suoi più grandi successi, The Best Of Bublé, esce oggi 27 settembre in tutti i DSP e su CD (il 22 Novembre anche su LP).

L’album viene anticipato dal singolo ‘Don’t Blame it On Me’ un brano che prende il volo come un hit tipica di Bublé: battiti di mani, contrabbasso e chitarra acustica brillanti che danno il ritmo mentre Michael scherza cantando: "Non dare la colpa a me per essermi innamorato di te, chiunque poteva vedere che non potevo fare altrimenti!" Lo slancio dei crescendo e un ritornello immediatamente cantabile vengono potenziati da una fragorosa sezione di fiati e archi pronti per il grande schermo ( Bublé farà parte anche dei coach The Voice Megastar in compagnia di Snoop Dogg; Gwen Stefani e Reba McEntire. La stagione 26 debutterà a settembre sulla NBC.). Con il suo spirito perennemente innamorato e la sua energia incontenibile, questo brano ha tutte le carte in regola per diventare una nuova hit del repertorio di Bublé.

Il Best Of Bublé contiene 21 brani essenziali da tutto il catalogo dell’artista canadese. Comprende successi seminali come "Haven't Met You Yet", "Feeling Good", "Sway", "Everything" e "It's A Beautiful Day". Tra il materiale inedito include anche un secondo nuovo brano “Quizas, Quizas, Quizas”.