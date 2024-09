Morte vigile del fuoco: il cordoglio di Michele Emiliano

BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Antonio Ciccorelli, caporeparto dei Vigili del Fuoco, deceduto durante le operazioni di soccorso legate al maltempo nella provincia di Foggia.“Con profondo dolore esprimo i sentimenti di sincero cordoglio ai familiari del caporeparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli, che ha perso la vita durante le operazioni di soccorso per maltempo in provincia di Foggia. La mia vicinanza va a tutte le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impegnati quotidianamente in operazioni di soccorso con grande senso del dovere, professionalità e umanità. Il mio pensiero va anche al vigile del fuoco rimasto ferito, al quale auguro una pronta guarigione,” ha dichiarato Emiliano.La tragedia ha scosso profondamente la comunità pugliese, che riconosce e apprezza il coraggio e la dedizione con cui i Vigili del Fuoco affrontano ogni giorno situazioni di emergenza, spesso mettendo a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri.