MotoSurf World Championship: al via la terza edizione a Rodi Garganico dal 6 all'8 settembre 2024

BARI - La Puglia si prepara ad accogliere la terza edizione del *MotoSurf World Championship* (MSWC), che si terrà dal 6 all'8 settembre 2024 presso la Marina di Rodi Garganico. L’attesa è alta sia tra gli spettatori sia tra gli atleti internazionali, che hanno soprannominato Rodi Garganico “la Montecarlo della Puglia” per il fascino del suo circuito.

Durante la conferenza stampa del 3 settembre a Bari, Cristian Stefania, presidente dell’associazione sportiva *Surf Boom*, ha sottolineato la crescita del MotoSurf in Italia: “È una disciplina in espansione, e quest'anno a Rodi avremo una squadra italiana composta da dieci piloti. Stiamo lavorando anche per formare una squadra femminile, grazie al supporto dell’assessora allo Sport Maria Soccio”. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Porto Turistico di Rodi Garganico, è in fase di sviluppo un’accademia permanente di MotoSurf.

L'evento rappresenta un'importante occasione di promozione per la Regione Puglia, come evidenziato dal vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese: "Il MotoSurf è un'opportunità di marketing territoriale che attira circa 150 piloti da tutto il mondo, promuovendo il turismo sportivo e le bellezze della nostra regione".

Anche l’assessora al Turismo di Rodi Garganico, Maria Soccio, ha espresso entusiasmo per l'evento, considerandolo una vetrina ideale per la cittadina: "Questa manifestazione ci permette di farci conoscere in tutto il mondo e di sviluppare un turismo sportivo che favorirà la crescita del territorio".

Il MotoSurf, riconosciuto ufficialmente dalla UIM (Unione Internazionale Motonautica) nel 2019 e dalla FIM (Federazione Italiana Motonautica) nel 2021, sarà uno degli sport protagonisti dei *Giochi Mondiali 2025* a Chengdu, in Cina. La tappa di Rodi Garganico è quindi cruciale per gli atleti, in quanto valida per le qualificazioni ai Giochi.

Oltre alle emozionanti gare, il MSWC si distingue anche per l'attenzione alla sostenibilità e al sociale. L'evento sostiene la campagna *"Allènati contro la violenza"*, promossa dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport per Tutti, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Barbara Rosaria Patetta, presidente della Cooperativa Sociale *Il Filo di Arianna*, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, evidenziando il lavoro svolto dai centri antiviolenza della zona.

Il programma dell'evento

La tre giorni di gare inizierà venerdì 6 settembre alle 7.00 con la registrazione dei partecipanti, seguita dalle prove libere dalle 9.00. Le prime gare si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.00, proseguendo per tutta la giornata di sabato 7 settembre (dalle 8.00 alle 17.00) e domenica 8 settembre, con le finali previste a partire dalle 13.00. Alle 17.30 si terrà la cerimonia di premiazione. Oltre alle competizioni, il pubblico potrà partecipare a momenti di festa, show cooking ed escursioni per esplorare il Parco Nazionale del Gargano.

I piloti, provenienti da paesi come Cina, USA, Tailandia, Kuwait e molti altri, si sfideranno in varie categorie: *Elite, Men Stock, Stock R, Masters, Juniors, Women* ed *Electric Challenge*.

L'evento è organizzato dall'ASD *Surf Boom* con il supporto della Regione Puglia e il patrocinio di FIM, Ente Parco Nazionale del Gargano, comune di Rodi Garganico e altri partner locali.