Parte il Bitonto Blues Festival: dal 6 all’8 settembre in piazza Cattedrale

BITONTO – Il Bitonto Blues Festival torna a riempire la città di musica e passione con la sua dodicesima edizione. Da venerdì 6 settembre, Piazza Cattedrale sarà il cuore pulsante della manifestazione, con tre giorni di concerti gratuiti che porteranno sul palco artisti di fama nazionale e internazionale.

Programma e artisti

Si comincia venerdì 6 settembre con il Sebastiano Lillo 4tet, seguiti dall’energia funky-blues del nigeriano *Lebron Johnson*. Il sabato vedrà protagonisti i *Dago Red*, storica band italiana, e il trio del grande bluesman *Umberto Porcaro*. Infine, domenica 8 settembre, chiusura col botto con l’australiano *David Place & Friends* e la rock blues band romana *Mustang*.

Un festival di successo

Il Bitonto Blues Festival, nato nel 2013, si è imposto nel tempo come uno degli appuntamenti musicali più seguiti in Puglia, richiamando ogni anno un pubblico di appassionati da tutta Italia. Grazie alla qualità degli artisti e alla bellezza della cornice storica di Bitonto, la manifestazione si è guadagnata un posto d’onore nel panorama dei festival italiani.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito, ma per assicurarsi un buon posto è consigliabile arrivare in anticipo. Per maggiori informazioni sul programma e gli artisti, è possibile consultare il sito ufficiale del festival: www.bitontobluesfestival.it.