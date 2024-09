Nardò, domani nelle acque della 'Lampara' di Santa Caterina la quarta tappa del campionato zonale pugliese 'Open Skiff'

NARDO' - Il Circolo nautico “La Lampara ASD” di Santa Caterina di Nardò ospiterà domani, domenica 8 settembre (a partire dalle 10, acque antistanti il lungomare sud), la quarta tappa del campionato zonale pugliese “O’pen Skiff”, ultima fase di gara dedicata ai giovani atleti di età compresa dai 8 ai 16 anni. Sono ammessi alle regate gli equipaggi di categoria U12 (nati negli anni 2013-2015, vela di classe da 3.5 mq) e U16 (nati negli anni 2009-2012, vela di classe da 4.5 mq); la premiazione al termine delle regate.Nei giorni scorsi, sempre presso il Circolo, si è concluso il secondo campo scuola “Diabetes on the waves 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato in collaborazione con le ASL di tutte le province pugliesi. I 45 ragazzi che hanno preso parte al progetto hanno avuto a disposizione dal circolo cinque istruttori qualificati di vela, tre di sup e uno di nuoto, oltre la sede e le attrezzature sportive necessarie.Molto soddisfatto il presidente del sodalizio Domenico Falco, che ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il progetto: in particolare la dottoressa Elvira Piccinno, la dirigente del Dipartimento Welfare della Regione Valentina Romano, il dirigente Asl Stefano Rossi, l’assessore regionale Christian Casili, l’atleta diabetica Monica Priore - insignita Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella - il Comune di Nardò nella persona del presidente del Consiglio comunale delegato allo Sport Antonio Tondo, e soprattutto il Consiglio direttivo e i soci della “Lampara”, “sempre disponibili ad ospitare, insieme allo staff dei dipendenti, manifestazioni così qualificanti”. Annunciando che sempre più, in futuro, il Circolo sarà caratterizzato dal sostegno a manifestazioni sportive che vedano in campo atleti diversamente abili: in fase di progetto infatti, sempre in collaborazione con il Comune di Nardò, l’istituzione nella stessa Santa Caterina di una scuola di parasailing.