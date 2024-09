Siccità in Puglia: Mazzotta deposita mozione per un piano di investimenti in infrastrutture

Un Problema Emergente

Mazzotta ha sottolineato come la scarsità di acqua sia diventata una questione di grande rilevanza e preoccupazione, non adeguatamente affrontata negli ultimi anni. “Siamo arrivati a una situazione emergenziale – ha dichiarato Mazzotta – perché in Puglia manca un piano strutturale per la realizzazione di infrastrutture di accumulo idrico e per il recupero delle acque piovane.”

Misure Proposte

La mozione di Mazzotta propone una serie di misure fondamentali per contrastare l'emergenza:

Programmazione di Investimenti: È essenziale avviare investimenti per la creazione di nuove infrastrutture e per la manutenzione di quelle esistenti, che attualmente presentano gravi perdite e inefficienze. Cabina di Regia: Si suggerisce la creazione di una cabina di regia composta da rappresentanti di Acquedotto Pugliese (AQP), Consorzi di Bonifica, Associazioni di categoria e altri stakeholder. Questa cabina avrebbe il compito di effettuare un rapido censimento dei bacini idrografici e dello stato di efficienza delle tubature, sia per l’uso irriguo che civile. Accordi con AQP: È proposta la stipula di accordi con AQP per il riutilizzo delle acque domestiche e l'implementazione di iniziative volte a ottimizzare il consumo idrico, soprattutto a fini irrigui.

Critiche e Appelli

Mazzotta non ha risparmiato critiche alla Giunta regionale, accusata di essere “dormiente” e di sorprendersi ora per una situazione che era nota da tempo. “Ci auguriamo – ha aggiunto Mazzotta – che questa mozione possa servire da campanello d’allarme per la Giunta e spingerla ad agire con la serietà e l’urgenza che la situazione richiede.”

La mozione rappresenta un appello deciso per affrontare una crisi che minaccia non solo l'ambiente ma anche l’economia e la qualità della vita dei pugliesi. La speranza è che le proposte avanzate trovino accoglimento e che si avviino finalmente le necessarie azioni per una gestione sostenibile e razionale delle risorse idriche nella regione.