NATO, il pugliese Giampiero Bisanti al comando della Brigata di Supporto di Solbiate Olona

. ROMA – E’ il BGen Giampiero Bisanti, pugliese (è originario di Montesardo, Lecce) il nuovo comandante della Brigata di Supporto MRDC- ITA (NATO Rapid Deployable Corps Italy), l'unità essenziale che garantisce la dispiegabilità della sede.“Benvenuto, Comandante! – leggiamo nel comunicato stampa - Estendiamo la nostra gratitudine a BGen Scuderi per la sua guida. La sua guida è stata fondamentale per fornire comunicazione e supporto finanziario, oltre a supervisionare il trasporto e la configurazione del posto di comando dispiegabile della NRDC- ITA”.La cerimonia di avvicendamento del Comandante della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, tra il Generale di Brigata Giuseppe Scuderi, cedente, e il parigrado Giampiero Bisanti, subentrante, si è svolta, presso la caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona (Varese).Il Generale Scuderi ha espresso “orgoglio e soddisfazione per il lavoro fatto dallo staff della Grande Unità e dai reggimenti dipendenti, apprezzando l’impegno del personale nelle numerose attività addestrative, in Italia e all’estero, soffermandosi all’esercitazione dello scorso maggio – la Steadfast Deterrence ‘24, che ha consentito al Comando NRDC-ITA di conseguire la validazione formale nel suo nuovo e impegnativo ruolo di guida dell’ARF (Allied Reaction Force)”.Da parte sua, il Comandante di NRDC-ITA, Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, ha rimarcato “l’azione determinante delle famiglie nel supportare e sostenere quotidianamente la vita professionale di ogni soldato”, sottolineando “come uno degli obiettivi della NATO siaproprio il mantenimento della sicurezza e del benessere di tutti”.Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto di Varese e una numerosa rappresentanza di Sindaci dei Comuni limitrofi. La base NATO di Solbiate, a regime, avrà circa 3oomila uomini. Il Generale di Brigata Giampiero Bisanti è nato in Svizzera (Cham) il 7 agosto 1973, ha quindi compiuto da poco 51 anni.Ha frequentato il 175° Corso “Impeto” dell’Accademia Militare di Modena nel periodo 1993 – 1995. Nel grado di Sottotenente, Tenente, Capitano e Tenente Colonnello svolge tutti i periodi di comando nei reggimenti bersaglieri di Legnano, Bari, Cosenza e Caserta.Terminato il Corso di Stato Maggiore nel 2008 viene assegnato all’Ufficio che gestisce le risorse degli investimenti della Difesa presso lo Stato Maggiore della Difesa a Roma.Nel 2019, promosso Colonnello, assume il comando dell’8° Reggimento Bersaglieri in Caserta che lascia nel 2021, dopo due anni di intense attività operative, tra cui anche il comando dell’Operazione “Strade Sicure” sulla città di Roma in occasione della pandemia da COVID-19, gestendo, tra l’altro, numerose attività di controllo e contenimento sulle zone rosse del Lazio che via via venivano decretate dalle autorità governative.Dal 19 ottobre 2021, al termine del comando, ha assunto l’incarico di Capo Ufficio Pianificazione Programmazione Finanziaria sempre del settore Investimento della Difesa a Roma.Promosso Generale di Brigata nel corrente anno, dal 13 settembre ha assunto il comando della Brigata di Supporto alle dipendenze del Corpo di Armata di Reazione Rapido della NATO stanziato a Solbiate Olona (Varese). Ha preso parte alle Operazioni al di fuori del territorio nazionale in Kossovo, Bosnia- Erzegovina e Iraq, ricevendo varie decorazioni, tra le quali la Croce d'argento al Merito dell'Esercito.E’ laureato in Scienze Politiche e Scienze Strategiche, ha conseguito un Master di I livello e due Master di II livello. Ha frequentato, inoltre, il Corso Post-Laurea di Gestione delle Risorse Finanziarie presso la Scuola Navale di Monterey, in California.Sposato con Miriam nel 2017, hanno due figli, Ginevra e Alberto.È figlio di Donato (cuoco all’Ospedale Daniele–Romasi di Gagliano del Capo, in pensione) e di Teresa Maremonti, un passato da emigranti. Ha una sorella, Valeria, docente di materie letterarie nelle scuole di secondo grado. Appena la news si è diffusa a Montesardo, in tantissimi hanno voluto esprimere, sui social media, la loro soddisfazione. “Grande Giampiero!”, (Davide Renna), “Grande affetto, grande ammirazione e grande stima per un grande amico!”, (Anna Maria Fabrizio), “Con affetto e ammirazione seguiamo i tuoi successi”, (Antonella Giambattista),”Auguri e buon lavoro Comandante” (Cosimo del Casale), “Complimenti per questo nuovo traguardo”, (Claudia Claudio Corciulo), “Buon lavoro compare”, (Giuseppe Ferraro), “In bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico”, (Ettore Donatiello), “I migliori auguri di buon lavoro da ex CTE”, (Raffaele De Feo), “Congratulazioni per tutti i tuoi successi”, (Marcella Rizzo), “Complimenti Comandante”, (Domenica Ciardo), “Che vagnone!”(Walter De Giorgi).