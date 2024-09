Noicàttaro: inaugurata la palestra della sede di Parchitello della 'Gramsci - Pascoli'

BARI - “Oggi abbiamo inaugurato una delle più importanti opere realizzate in questi anni di amministrazione: non è solo una palestra scolastica, ma un sogno che si materializza”, lo ha dichiarato il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato durante l’inaugurazione della palestra annessa al polo scolastico di Parchitello Gramsci - Pascoli.

“Una giornata storica per tutta la comunità: dopo anni, finalmente, questa zona del paese può usufruire di una struttura sportiva, prioritariamente destinata al polo scolastico, ma anche alle associazioni sportive del territorio e quindi a tutti i cittadini. Nel 2016, a pochi mesi dalla prima proclamazione, insieme agli assessori, facemmo una promessa agli studenti: avremmo realizzato una palestra, di cui la loro scuola non disponeva. Siamo riusciti a trovare i finanziamenti necessari, abbiamo superato molte difficoltà che hanno rallentato i lavori, ma finalmente oggi abbiamo coronato il sogno di tutti”, spiega il sindaco.

Il progetto ha previsto l’impiego di materiali di costruzione innovativi ed ecocompatibili e la realizzazione, quindi, di una struttura ecosostenibile dotata di impianto fotovoltaico e armoniosamente inserita nel contesto naturale circostante. All’interno la struttura è dotata di climatizzazione caldo/ freddo, campo da basket e pallavolo omologato per competizioni agonistiche, un’ampia area dedicata ai servizi con spogliatoi per gli atleti e gli arbitri, una zona docce, un’infermeria e servizi igienici. Un corridoio finestrato collega la palestra al plesso didattico. All’esterno, ampio parcheggio e un accesso pedonale in corrispondenza della nuova strada di collegamento tra via Madonna di Lourdes e Poggio delle Ginestre. Realizzato anche un secondo accesso che sarà utilizzato dai fruitori esterni, nelle ore extrascolastiche.

“Con questa struttura, abbiamo dotato la nostra città di un secondo palazzetto dello sport e la scuola, di una palestra che va oltre le aspettative, liberando, inoltre, gli spazi utilizzati fino a ieri per le attività sportive e che oggi abbiamo destinato alla mensa scolastica. Generazioni di studenti si sono succedute senza un servizio fondamentale come questo. Ecco perché oggi possiamo festeggiare. La materializzazione di una promessa è la celebrazione delle funzioni che un’amministrazione comunale deve, di tanto in tanto, garantire: realizzare grandi sogni”, conclude il sindaco.