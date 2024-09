Noicàttaro, insediamenti produttivi: online il bando per undici lotti in zona PIP. Innamorato: 'Sviluppo, lavoro e crescita per tutto il paese'

NOICATTARO - È online il bando per l’assegnazione di undici lotti per insediamenti produttivi nella zona industriale (zona PIP) di Noicàttaro. Nelle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Noicàttaro è consentita la localizzazione di attività di tipo produttivo (industriali, artigianali, commerciali e/o di servizio). La procedura è dedicata a enti pubblici e aziende a partecipazione statale o imprese costituite in forma singola o associata.“Una data storica per Noicàttaro che da quasi vent’anni aspetta la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per la procedura di assegnazione di lotti ricadenti nel piano degli insediamenti produttivi. Finalmente nuove aziende potranno insediarsi nella zona PIP di Noicàttaro”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato che con il vicesindaco Nunzio Latrofa, la consigliera comunale delegata alle attività produttive Annarita Didonna e il presidente della prima commissione consiliare Gabriele Parisi, si è recato in sopralluogo in uno dei terreni a bando.Gli undici lotti PIP, attualmente nelle disponibilità comunali sono i seguenti:1. Lotto M1, Fg.12, P.lla 1094, per una superficie totale di mq 651,00.2. Lotto G7, Fg.12, P.lla 1089, per una superficie totale di mq 1.110,00.3. Lotto G17, Fg.12, P.lle 1243-1211-1115, per una superficie totale di mq 1.110,00.4. Lotto G18, Fg.12, P.lle 1212-1213-1116-1254-1130-1244, per una superficie totale di mq 2.894,00.5. Lotto A9, Fg.12, P.lle 1381-1390, per una superficie totale di mq 681,00.6. Lotto A14, Fg.12, P.lle 1433-1592-1596-1434, per una superficie totale di mq 787,00.7. Lotto D13, Fg.12, P.lle 1333-1350-1366, per una superficie totale di mq 1.110,00.8. Lotto D14, Fg.12, P.lle 1190-1334-1351-1367, per una superficie totale di mq 1.110,00.9. Lotto D15, Fg.12, P.lle 1191-1335-1368, per una superficie totale di mq 1.110,00.10. Lotto C13, Fg.12, P.lle 1250, 1259, 1508, 1226, per una superficie totale di mq 1.110,00.11. Lotto I12, Fg.12, P.lle 1236, 1160, per una superficie totale di mq 1.095,00.La domanda potrà essere presentata entro il 7 ottobre 2024 esclusivamente in via telematica, a mezzo PEC, all’indirizzo suap.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it“Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione di consiglieri comunali, assessori e uffici. In prima commissione siamo riusciti, infatti, a modificare il regolamento comunale per l’assegnazione dei lotti eliminando la garanzia bancaria e, di fatto, snellendo la procedura di candidatura per le imprese”, spiega il consigliere comunale e presidente della prima commissione consiliare Gabriele Parisi.“Siamo riusciti a pubblicare un bando per un blocco consistente di lotti, a chiusura di una procedura lunga e farraginosa di retrocessione che ha permesso di far rientrare alcuni di questi terreni nel patrimonio comunale”, dichiara il vicesindaco Nunzio Latrofa.“L’insediamento di nuove attività produttive genererà posti di lavoro e sviluppo del territorio, arricchendo tutta l’area industriale di Noicàttaro con nuovi servizi, come punti di ristoro e impianti sportivi”, dichiara la consigliera delegata alle Attività Produttive Annarita Didonna.“Questo avviso pubblico rappresenta una grande opportunità di crescita per tutto il nostro paese e siamo orgogliosi di essere riusciti a completare questa procedura così come previsto nelle linee di mandato di questa amministrazione comunale”, conclude il sindaco Raimondo Innamorato.https://www.comune.noicattaro.bari.it/it/news/avviso-pubblico-finalizzato-allindividuazione-di-un-soggetto-gestore-a-cui-affidare-spazi-nelle-disponibilita-comunali-per-lo-svolgimento-di-attivita-formative-finanziate-dal-mim-its-academy-1725248?type=1