MediTa Festival 2023: musica, bellezza e natura alla quinta edizione

TARANTO - La quinta edizione del MediTa Festival, il festival pop sinfonico del Mediterraneo, torna dal 6 all'8 settembre a Taranto, nell'incantevole Oasi dei Battendieri. Promosso dall'Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, il MediTa si rinnova quest'anno con un nuovo format inclusivo ed europeo, proponendo tre serate di musica, tra concerti e performance artistiche, arricchite da servizi inediti per offrire un'esperienza indimenticabile.

Il Programma

Venerdì 6 settembre : apre la kermesse Ron , accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti . Artista iconico della musica italiana, Ron riproporrà brani celebri come Piazza Grande e Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Sabato 7 settembre : protagonista sarà Arisa , vincitrice di due edizioni del Festival di Sanremo e amata dal pubblico per successi come Sincerità e La notte. L'artista sarà accompagnata dall'Orchestra diretta dal Maestro Roberto Molinelli .

Domenica 8 settembre: chiusura in grande stile con Marina Rei in una speciale performance acustica. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria e sarà seguito dal dj set "I Love 90" a ingresso libero dalle 22.00, con musica selezionata da Sandro Toffi e Alex Pisconti.

Biglietti e Informazioni

Concerti di Ron e Arisa : Settore A (26 euro + prevendita), Settore B (16 euro + prevendita).

: Settore A (26 euro + prevendita), Settore B (16 euro + prevendita). Biglietti disponibili online su Vivaticket .

. Informazioni: Orchestra Magna Grecia Taranto, Via Ciro Giovinazzi 28 – Tel. 392.9199935. Il MediTa Festival è presente anche su Facebook e Instagram.

Nuova Location e Collaborazioni

Quest'anno, il MediTa Festival si sposta dalla Rotonda del Lungomare alla suggestiva Oasi dei Battendieri, per un'edizione all'insegna della fusione tra natura, cultura e paesaggio. L'evento, che si avvale del sostegno di aziende locali come Banca BCC San Marzano e Varvaglione Vini, mira a essere sempre più inclusivo, abbracciando nuove collaborazioni e ampliando i servizi offerti.

Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra Magna Grecia, ha dichiarato: "Abbiamo rinnovato il festival per renderlo sempre più inclusivo ed europeo, coinvolgendo artisti straordinari in una location mozzafiato. Il MediTa Festival è una vetrina di altissimo livello artistico per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Taranto".