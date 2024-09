Oktoberfest Remax Stella Polare: un appuntamento fisso del martedì a Bari Poggiofranco

BARI - L'Oktoberfest organizzato dal Remax Stella Polare Group a Bari Poggiofranco è diventato un evento imperdibile ogni martedì sera. Un'iniziativa che unisce divertimento, networking e spirito conviviale, attirando sempre più partecipanti.

A partire dall'aperitivo, nell'accogliente patio della Villa-Ufficio situata in via Camillo Rosalba 45/D, ci si può rilassare gustando panini deliziosi e birra fresca, tutto accompagnato dall'atmosfera festosa tipica dell'Oktoberfest.

L'evento è aperto a tutti, dagli agenti immobiliari ai curiosi interessati al mondo del real estate, offrendo un'occasione unica per fare networking e stringere nuove connessioni in un ambiente informale.

Pietro Palermo, property manager del gruppo, invita tutti a non mancare agli appuntamenti previsti per l'8, il 15, il 22 e il 29 ottobre 2024, sempre alle ore 19:00. Per partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri 080 50 27 891 o 320 80 71 557.