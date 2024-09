Omicidio Molfetta: Bellomo (Lega) invoca pugno duro contro i clan sanguinari

MOLFETTA - "La violenza delle mafie sul territorio pugliese è una vera e propria emergenza sociale", afferma l'On. Davide Bellomo (Lega), commentando l'omicidio della giovane Antonella Lopez a Molfetta, avvenuto durante una sparatoria legata a un regolamento di conti tra bande criminali.

Bellomo ha sottolineato come l'ennesimo episodio di sangue, che ha coinvolto personaggi legati alla criminalità organizzata, dimostri l'urgenza di un'azione decisa da parte dello Stato. "Serve un’azione immediata per dare risposte efficaci in termini di contrasto e controllo assoluto del territorio", ha dichiarato il deputato, che siede nella Commissione Giustizia della Camera.

Secondo Bellomo, sebbene il governo abbia già intrapreso importanti misure, c'è ancora molto da fare per "estirpare un cancro che da decenni tiene in ostaggio interi quartieri delle nostre città". Criticando duramente la cultura di connivenza che in passato ha portato a una certa tolleranza verso figure legate alla criminalità organizzata, ha ribadito che "la politica delle foto con i parenti dei mafiosi è oggi più che mai inaccettabile".

Il deputato ha infine sottolineato la necessità di un'inversione di tendenza, sia dal punto di vista culturale che attraverso l'adozione di un "pugno duro" contro i clan mafiosi: "Il centrodestra è pronto a intervenire senza fare sconti a nessuno, affinché la vita delle persone oneste non sia più condizionata da questi sanguinari. O agiamo ora, oppure saremo condannati a registrare tanti altri episodi come quello di Molfetta".