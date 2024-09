Raccolta Funghi in Puglia: Corso di Formazione Micologica a Grottaglie

GROTTAGLIE - Il 30 settembre e 1° ottobre, dalle ore 14 alle 20, il suggestivo Ristorante Paradiso, situato in Via per Villa Castelli 10, ospiterà un imperdibile Corso di Micologia organizzato dall’Associazione Micologica Bresadola, Gruppo di Lizzano. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per appassionati e curiosi desiderosi di approfondire le proprie conoscenze sui funghi, sotto la guida di esperti del settore.

Il corso sarà condotto da rinomati specialisti in micologia: il Dott. Giovanni Altavilla, Micologo della ASL di Taranto, il Dott. Roberto Rizzi, Dirigente Micologo, il Dott. Giovanni D’Oria, Medico Tossicologo, e il Dott. Cosimo Schifone, Micologo. Le lezioni offriranno una combinazione di teoria e pratica, focalizzandosi sulla corretta identificazione dei funghi commestibili e tossici, nonché sui rischi legati al consumo di funghi non sicuri.

Uno degli aspetti più coinvolgenti del corso sarà l’analisi di funghi raccolti sul campo, un’esperienza pratica che permetterà ai partecipanti di imparare a riconoscere le specie in natura. L'incontro è aperto a chiunque desideri acquisire conoscenze specifiche sulla micologia o semplicemente scoprire i segreti di questo affascinante mondo naturale.

Al termine delle lezioni, sarà possibile partecipare a un momento conviviale con un delizioso menù a base di funghi, preparato da chef esperti del Ristorante Paradiso. Questa esperienza gastronomica offre l'opportunità di degustare specialità micologiche in un contesto raffinato e accogliente.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Dott. Giovanni Altavilla al numero 3288678768, oppure il Gruppo Micologico di Lizzano ai numeri 3403983420 o 3382559658, o ancora il Gruppo di Grottaglie ai numeri 3927845129 o 3389845894.

Non perdere questa occasione di partecipare a un evento formativo che unisce passione per la natura e conoscenza scientifica, arricchita dalla possibilità di gustare prelibatezze a base di funghi.

Il corso è realizzato dall’Associazione Micologica Bresadola, Gruppo di Lizzano, presieduta dal signor Giuseppe Calasso, attiva da oltre 20 anni nella promozione della cultura micologica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico riguardo ai funghi e al loro corretto utilizzo in cucina e in natura.