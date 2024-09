Il podcast 'CONNESSIONI - Quando le parole uniscono' torna con la dodicesima stagione il 24 settembre: madrina Felicia Kingsley, regina del romance italiano

BARI - Il popolare podcast, ideato e condotto da, è pronto a ripartire con la sua dodicesima stagione il. Questa nuova edizione sarà resa speciale dalla presenza di, regina del romance italiano e autrice più letta del 2023, che sarà madrina dell'evento.

Con oltre 300 episodi registrati e 100.000 ascolti su Spotify, il podcast si è consolidato come punto di riferimento per gli appassionati di storie capaci di creare legami tra le persone. Nato nel 2016 come programma radiofonico, "CONNESSIONI" è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei podcast più seguiti in Italia, ospitando figure illustri come l'astronauta Luca Parmitano, la scrittrice Susanna Tamaro e la conduttrice Licia Colò.

Felicia Kingsley, autrice di numerosi best seller, porterà nel podcast la sua visione del romance, un genere che ha saputo interpretare con ironia e sensibilità, conquistando migliaia di lettori. Filippo Gigante ha dichiarato: "Ogni storia può compiere il miracolo di appartenere un po' a tutti. L’obiettivo di questo podcast è proprio quello di ampliare e valorizzare le connessioni umane, perché da ogni esperienza possiamo trarre un insegnamento in più".

Non perdete l'appuntamento con la nuova stagione di "CONNESSIONI - Quando le parole uniscono", disponibile dal 24 settembre su Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcasting.

