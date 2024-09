Prima vittoria esterna per il Bari: 3-0 sul Frosinone allo "Stirpe" nella sesta giornata di Serie B

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista la sua prima vittoria in trasferta di questo campionato imponendosi con un netto 3-0 sul Frosinone allo stadio "Stirpe", nella sesta giornata di andata della Serie B.

Il primo tempo ha visto il Bari creare diverse occasioni pericolose, ma senza riuscire a concretizzarle. Al 14' Ambrosino è stato il primo a sfiorare il vantaggio con un tiro pericoloso, seguito due minuti dopo da Partipilo, il cui tentativo non ha trovato la rete. Al 18' Oliveri, con un sinistro, non ha centrato lo specchio della porta, mentre al 24' Partipilo è andato nuovamente vicino al gol. L'ultima occasione del primo tempo è capitata al 44' sui piedi di Pucino, ma anche in questo caso il Bari non è riuscito a finalizzare. La svolta è arrivata al 45', quando Maita ha sbloccato il risultato con un destro preciso da fuori area, portando i biancorossi in vantaggio allo scadere della prima frazione.

Nel secondo tempo, il Bari ha continuato a dominare. All'8', Dorval ha segnato il gol del raddoppio con un elegante tocco al volo su assist di Oliveri. Al 21', la squadra pugliese ha chiuso la partita con la terza rete, firmata da Favilli, che ha battuto il portiere avversario con un diagonale di sinistro.

Il Frosinone ha tentato di reagire, ma senza successo. Al 91', Tsadjout ha colpito il palo con un colpo di testa, e al 96' è stato annullato un gol a Favilli per un fuorigioco di Tripaldelli.

Con questa vittoria, il Bari ottiene il suo secondo successo consecutivo, dopo il 2-0 casalingo contro il Mantova, e si prepara ad affrontare il Cosenza sabato 28 settembre alle ore 15, allo stadio "San Nicola", nella settima giornata di Serie B.