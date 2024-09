Le Iene, Fedez ha tradito Chiara Ferragni? Parla Taylor Mega

MILANO - In queste ultime settimane la scena rap italiana è stata monopolizzata dalla scazzottata verbale tra Fedez e Tony Effe. I due se le sono date di santa ragione a suon di insulti violenti, accuse e rime sessiste, dando spazio a un gossip incessante, e tirando in ballo, nel loro dissing, ex compagne, ex mogli, e persino i figli di Fedez. La miccia che ha fatto scoppiare la bomba è stato un presunto tradimento reciproco: Tony Effe avrebbe avuto una storia con Chiara Ferragni e Fedez avrebbe tradito sua moglie con l’ex fidanzata storica di Tony, Taylor Mega. Che, fino a oggi, non si era ancora espressa totalmente e ha deciso di farlo stasera, a “Le Iene” (in onda in prima serata, su Italia 1), rispondendo alle domande dell’inviato Michele Caporosso, in arte Wad, sia per difendere le donne per come sono state trattate in questa storia, sia per chiarire tutti i retroscena del presunto flirt che ha avuto con Fedez. Questa un’anticipazione del servizio di Riccardo Spagnoli:

Wad: Come sono andate le cose? Fedez ti chiama e ti dice: “devo rispondere al dissing di Tony Effe, ti va di apparire nel video?”?

Taylor Mega: No, in realtà ci sono degli accadimenti che precedono tutto questo dissing. Sapeva che dovevo togliermi qualche sassolino e mi ha detto: “ti va?”.

Wad: Tu il dissing di Fedez l’avevi sentito?

Taylor Mega: L’ho sentito lì in studio. È ho detto: “pesante!”.

Wad: Fabrizio Corona dice: “Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega”. Domanda: Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega?

Taylor Mega: Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta.

Wad: Cosa? Spieghiamolo ai miei parenti in Puglia.

Taylor Mega: È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo.

Wad: Ok, quindi stai dicendo che tutti e due erano al corrente dell’apertura?

Taylor Mega: Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io.

Wad: Però dopo la rottura?

Taylor Mega: Non mi sembra.

Wad: Anche durante?

Taylor Mega: Vabbè dai, indagate voi, non voglio dire io le cose.

Wad: Quindi, in questo senso, tu non senti di essere la donna che ha rovinato una coppia?

Taylor Mega: Ma figurati, ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all'interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente.

Wad: Allora era Fedez che ti scriveva? C’era un po’ di battito?

Taylor Mega: No, più una cosa fisica, passionale. Non scriveva niente di che, io avevo la mia tangente e partivo.

Wad: Ci sono altre coppie così, che tu sappia?

Taylor Mega: Ce ne sono tante, (…) tante persone credono a quello che vogliono credere, i fatti mi danno ragione. Ti mostrano quello che vogliono farti credere, ma non è così. Quando diventi un business ambulante non puoi comportarti in determinati modi, devi per forza fare quella scena lì.

Wad: Per Chiara Ferragni non ti dispiace?

Taylor Mega: A me non piacciono le persone che non sono coerenti.

Wad: Le stai dando dell’incoerente?

Taylor Mega: Dico che tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono.

Wad: Ti andrebbe di mettere fine a questa guerra?

Taylor Mega: Non lo posso fare io. Volevi che io facessi da pacere? Ci sono veramente storie difficili e complicate. Secondo me tra di loro si sistemeranno, ma io no.