BARI - Parte con difficoltà l’esperimento del “Sindaco della notte” a Bari, in particolare nella zona dell’Umbertino, dove la situazione non sembra migliorare. L’ennesima denuncia arriva dal gruppo Facebook "Comitato Salvaguardia Zona Umbertino", riguardante la notte tra venerdì e sabato. Residenti e ristoratori segnalano musica ad alto volume, veicoli che sfrecciano e schiamazzi fino a tarda notte.Un cittadino sui social si sfoga: "Dov’era il sindaco della notte? A dormire? È una vergogna che dura da 10 anni". Altri parlano di "inquinamento acustico" e minacciano azioni legali contro il Comune per la mancata tutela della salute pubblica.Non solo rumore, ma anche violenza: nell'ultima rissa, avvenuta tra giovedì e venerdì in via Cognetti, si sono affrontati 7-8 giovani. Volano calci e pugni, e almeno tre persone sono rimaste ferite, dileguandosi prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.