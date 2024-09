Ospedale Maglie-Melpignano, Amati: 'Entro 60 giorni il nuovo progetto da candidare al nuovo finanziamento'

Dichiarazione del presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.

“Entro 60 giorni da oggi il gruppo di progettazione consegnerà il progetto rimodulato per il nuovo ospedale di Maglie-Melpignano. È questa la dichiarazione che abbiamo raccolto oggi in I Commissione dal raggruppamento di progettazione.

"Il nuovo progetto prevederà la riduzione dei posti letto (da 388 a 367), la riduzione degli spazi complessi ad alta tecnologia (da 36 a 32), la semplificazione architettonica della facciata.

"Il nuovo quadro economico dovrà conseguire i maggiori risparmi possibili sui 420 milioni di euro stimati per il progetto definitivo già consegnato alla ASL nei mesi scorsi.

La consegna del nuovo progetto consentirà alla Regione di ricandidare l’opera a nuovo finanziamento, dopo che per notevoli ritardi, documentalmente addebitabili alla ASL di Lecce, era decaduto il vecchio finanziamento per le scadenze previste dall’accordo di programma.

"Ora speriamo in una svolta per il programma più ritardatario. Infatti, nel Piano dell’edilizia ospedaliera avviato nel 2010-211, il nuovo ospedale Maglie-Melpignano è quello che ha fatto conseguire i maggiori ritardi, poiché Taranto e Monopoli-Fasano sono in fase di ultimazione lavori, mentre Andria è in fase avanzata di rimodulazione e candidatura a nuovo finanziamento (anche in questo caso ci fu infatti la decadenza del primo finanziamento) mente Bari Nord è in fase di progettazione e con fonte di finanziamento conseguita.”