Paura a Bari: investito un ottantenne in Via Amendola

Il Terribile Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano è stato colpito in pieno dalla vettura, finendo prima sul parabrezza e poi scaraventato a qualche metro di distanza dall'impatto. L'urto ha causato gravi conseguenze per il pensionato, che ha riportato un trauma cranico e una frattura a una mano.

Intervento dei Soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono giunti rapidamente un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale. I soccorritori hanno prestato le prime cure all'anziano e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Il paziente è stato immediatamente sottoposto a esami e cure per le ferite riportate.

Indagini in Corso

La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le eventuali responsabilità. I rilievi sul posto hanno permesso di raccogliere importanti elementi utili per l’indagine.

Reazioni e Preoccupazioni

L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che chiedono maggiore attenzione e misure di sicurezza per garantire la protezione dei pedoni, soprattutto in aree ad alta densità di traffico.

Le autorità locali hanno espresso solidarietà all'anziano e alla sua famiglia, augurandosi una rapida guarigione per il pensionato coinvolto in questo tragico evento. Gli aggiornamenti sulla sua condizione saranno forniti non appena disponibili, mentre le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.