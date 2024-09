Paura sulla SS100: due auto in fiamme dopo uno scontro violento, tre feriti gravi

CASAMASSIMA - Momenti di terrore ieri pomeriggio sulla Strada Statale 100, tra Casamassima e Sammichele, dove un violento incidente ha coinvolto due auto, entrambe avvolte dalle fiamme dopo lo schianto. Il bilancio è grave: tre persone sono rimaste ferite in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due vetture era ferma sul bordo strada a causa di un guasto meccanico e correttamente segnalata. L’altra auto, che procedeva nello stesso senso di marcia, non sarebbe riuscita a evitare l’impatto, centrando in pieno il veicolo fermo. La collisione è stata devastante, tanto che una delle due vetture si è capovolta. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare l'incendio, mentre i Carabinieri e due ambulanze del 118 hanno prestato soccorso ai feriti. I tre coinvolti, in condizioni gravi, sono stati trasportati in ospedale con codice rosso.

La SS100 è stata chiusa al traffico per oltre un’ora, con gravi ripercussioni sulla viabilità, per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica precisa dell'accaduto.