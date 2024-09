Orsara, il concerto de Le Vibrazioni chiuderà la Festa di San Michele

Ci sono tutti. Donne, uomini, anziani e bambini, ragazze e ragazzi. Ci sono le confraternite, le autorità religiose e istituzionali, ci sono i carabinieri in alta uniforme. E ci sono gli uomini che la statua la portano a spalla, per circa un'ora: dalle 18, quando c'è ancora il sole, fino alle 19 quando ormai fa buio e le vie di pietra di Orsara s'indorano alla luce dei lampioni. Allora San Michele fa il suo ingresso nella Chiesa Madre. Oggi, lunedì 30 settembre, i festeggiamenti in onore dell’Arcangelo si concluderanno con il concerto de Le Vibrazioni.





La band guidata da Francesco Sàrcina sarà sul palco di via della Croce dalle ore 21.30 per un concerto in cui celebrerà i primi 25 anni della propria storia. Le Vibrazioni, uno dei gruppi più importanti e apprezzati nel panorama pop-rock italiano, approda sulla scena della musica italiana nel 1999. Il grande successo arriva nel 2003 con una serie di hit che conquistano le classifiche di vendita e di ascolto, diventando dei veri e propri tormentoni, colonne sonore generazionali: “Dedicato a te”, “In una notte d’estate”, “Vieni da me”.





Da allora, la band che ha voce e anima in Francesco Sàrcina non si è più fermata, proponendo un successo dopo l’altro, riempiendo piazze, stadi e palazzetti in ogni tappa dei loro live. Il concerto de Le Vibrazioni a Orsara di Puglia è a ingresso libero.

È un saliscendi di emozioni e di ricordi. Di scorci, vie, slarghi e piazze, di persone che aspettano il suo arrivo. San Michele passa sotto gli archi, entra nel cuore dei quartieri, donne e uomini lo salutano dalla strada, dai balconi. La musica ne annuncia l'arrivo da lontano, perché la processione la vedi ma devi anche sentirla, e la sente tutto il paese.