Teatro Petruzzelli: Nicolò Jacopo Suppa dirige il Famila Concert

BARI - Venerdì 13 settembre alle 18.00 dirigerà l’Orchestra Nicolò Jacopo Suppa, solista Filomena Fittipaldi (soprano). In programma di Giuseppe Verdi Sinfonia da Nabucco, di Sergej Rachmaninov Vocalise, di Pietro Mascagni.Intermezzo da Cavalleria Rusticana, di Giuseppe Verdi Sinfonia da La forza del destino, di George Fauré Après un rêve, di Amilcare Ponchielli La danza delle ore, di Sabino Annoscia Ave Maria (con orchestrazione di Nicola Scardicchio), di Nino Rota Ouverture da Il cappello di paglia di Firenze.La Fondazione Petruzzelli ha rinnovato l’attenzione nei confronti della formazione del pubblico di domani con la prestigiosa collaborazione del Gruppo Megamark e dei suoi superstore Famila che, da sempre attenti ai giovani ed al territorio, attivi nel sociale e impegnati nella promozione della cultura, sostengono la programmazione concertistica dedicata ai ragazzi ed alle famiglie.Prossimo appuntamento della rassegna mercoledì 18 settembre alle 18.00 con il Famila Concert diretto da Giuseppe Mengoli, solista Giuseppe Carabellese (violoncello).In programma di Pëtr Il’ič Čajkovskij Variazioni su un tema rococò, op. 33, per violoncello e orchestra e di Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21.Il costo del biglietto per tutti i Famila Concert è di 1 euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri.I biglietti per tutti gli appuntamenti della Fondazione Petruzzelli sono in vendita al Botteghino del Teatro e su www.vivaticket.it .Il Botteghino è aperto il lunedì dalle 10.00 alle 14.00, dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00, la domenica dalle 10.00 alle 13.00. Informazioni: 0809752810.