Hoboken Italian Festival in Usa ha celebrato la 98 edizione con la Regione Puglia

BARI - Dal mare Adriatico del porto di Molfetta fino alle rive del fiume Hudson in New Jersey, di fronte a New York City, l’abbraccio di fede e di cultura pugliese e italiana ha avvolto la Madonna dei Martiri con la bandiera a stelle e strisce ad Hoboken.L’iniziativa alla quale hanno partecipato circa 100.000 visitatori, tra eventi musicali e stand gastronomici, è stata realizzata, quest’anno – per la prima volta – dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione nell’ambito del progetto “Puglia: Business or Pleasure” che unisce sinergicamente il lavoro dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia.Nell’ambito dell’evento si è svolta la cerimonia di premiazione e la consegna delle targhe per il grande contributo apportato alla realizzazione della 98esima edizione dell’Hoboken Italian Festival all’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e al direttore Generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. Alla cerimonia hanno partecipato il Deputato della Repubblica Italiana Christian Di Sanzo, i sindaci dei distretti del New Jersey, il comitato e lo staff dell’evento. La mattinata si è conclusa con la visita alla Chiesa e alla Società Madonna dei Martiri, per un momento d'incontro con la comunità italiana e di Molfetta di Hoboken, ripercorrendo la storia e le tradizioni dei pugliesi negli Stati Uniti d’America.Lo stand della Puglia, allestito lungo la sponda ovest dell’Hudson, di fronte l'incredibile e sfavillante skyline di New York, ha ospitato per tutto il giorno numerosissimi visitatori che hanno potuto assaporare uno scorcio di Puglia dall’altro capo del mondo.