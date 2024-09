'Pigiama Run 2024': Bari si prepara a correre per i bambini malati di tumore

BARI - Proseguono senza intoppi i preparativi per la, l'iniziativa solidale organizzata dalla, sezione Città Metropolitana di Bari. L'evento, che si svolgerà venerdì 20 settembre al, mira a sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Al Parco sono già iniziati i lavori di allestimento del Village che ospiterà stand, desk per le iscrizioni e un grande palco per l'intrattenimento.

La corsa/camminata, in cui i partecipanti indosseranno il pigiama come simbolo di solidarietà verso i piccoli pazienti costretti a indossarlo per lunghi periodi durante le cure, prenderà il via alle 18:30, con il Village aperto a partire dalle 17:00. Oltre a iscritti e curiosi, l’area sarà animata dai clown dottori dell'associazione "Teniamoci per Mano Onlus" e dal personale della ludoteca "Tommy & Friends". A condurre l'evento saranno i comici di Telenorba, Max Boccasile e Carlo Maretti.

Una corsa per la solidarietà

La Pigiama Run è un'iniziativa nazionale della LILT, presieduta dal prof. Francesco Schittulli, e si svolgerà contemporaneamente in 40 città italiane. Bari, insieme a Milano, Roma e Palermo, è stata scelta come uno dei grandi hub dell'evento, che si terrà in Puglia anche a Taranto.

Numerosi i gruppi già iscritti, tra cui spiccano i 250 allievi della Scuola di Bari della Guardia di Finanza, che quest'anno celebra il 250° anniversario della sua fondazione.

Beneficenza e salute

"La Pigiama Run – ha dichiarato Marisa Cataldo, presidente della LILT Bari – non è solo una corsa o camminata che fa bene alla salute, ma anche al cuore. È un'occasione per fare beneficenza e mostrare il nostro supporto ai bambini e alle loro famiglie". Bari, al momento, si trova all’8° posto tra le città partecipanti per numero di iscrizioni, ma Cataldo ha incoraggiato ulteriori adesioni, invitando i baresi a partecipare o a fare una donazione.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito www.pigiamarun.it/bari/ e potranno essere effettuate anche in loco, presso il Village, dalle ore 17:00 alle 18:15. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i minori fino a 7 anni, con una sacca di prodotti offerti dagli sponsor in regalo.

Intrattenimento e solidarietà

La giornata sarà arricchita da numerosi eventi, inclusa la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, che si esibirà presso l’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari per portare un sorriso ai piccoli pazienti.

Il meteo prevede un cielo poco nuvoloso e temperature miti tra i 22 e i 24 gradi, condizioni ideali per un pomeriggio di solidarietà e divertimento.

Patrocinio e collaborazioni

La Pigiama Run barese ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia, dell'Università degli Studi di Bari, del Politecnico e della ASL Bari, ed è organizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell'Esercito Italiano.

Tra i partner dell’evento, numerose aziende e istituzioni, tra cui Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Decathlon, Lauretana e molte altre. L'AMIU, in collaborazione con Recuperi Pugliesi, si occuperà della raccolta differenziata dei rifiuti.

Chiusure stradali

Per facilitare lo svolgimento dell’evento, è stata disposta la chiusura della zona complanare di Viale Einaudi, in corrispondenza dell’ingresso del Parco, dalle 6:00 alle 23:59 di venerdì 20 settembre.

Non resta che prepararsi e unirsi alla Pigiama Run 2024, un evento che coniuga sport, divertimento e solidarietà per una causa importante.