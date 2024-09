Portaerei Garibaldi, Pagano (Pd): presentata PDL per progetto di riconversione con sede a Taranto

TARANTO - “Da tempo si discute su quale futuro dare alla portaerei Garibaldi una volta che sarà ufficialmente dismessa. La Regione Puglia, già diversi anni fa, ne propose la riconversione in uno spazio polifunzionale con sede stabile a Taranto, ossia nello stesso luogo in cui ha ormeggiato nei suoi 40 anni di vita operativa. Quel progetto non fu preso in considerazione dal Ministero della Difesa e oggi il rischio che un'idea simile prenda vita altrove è molto alto.”Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del PD e Capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera. “Ho voluto presentare una proposta di legge per scongiurare questo pericolo e far sì che sia Taranto a dare una seconda vita alla nave. Così come prevedeva il progetto originario della Regione, la PDL mira alla riconversione della Garibaldi in polo museale e culturale, dotato di funzioni ricettive, centro di formazione, convegni e studi inerenti alla cultura del mare e della navigazione, nonché alla storia del Mediterraneo e della Marina Militare Italiana. Un piano, insomma, che ne garantisca la tutela e la valorizzazione e serva a sugellare un rapporto storico e profondo tra la portaerei e la città. Sono certo che molti parlamentari eletti nel territorio jonico, che in questi mesi hanno promesso di fare di tutto per raggiungere questo obiettivo, vorranno sottoscrivere la mia proposta e contribuire alla sua approvazione. Mi auguro davvero che i rappresentanti della maggioranza riescano a superare le ragioni di parte per far prevalere l’interesse della città.”