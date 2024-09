Bari, al via l'evento 'I fondi di coesione per i luoghi di cultura al servizio delle comunità'

BARI - Giovedì 19 settembre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la Biblioteca di Comunità “Lombardi”, in via Lombardia 2 a Bari, si terrà l'evento “I fondi di coesione per i luoghi di cultura al servizio delle comunità. Le “Community-Library” in Puglia. Il caso di Bari”, organizzato nell’ambito del progetto #CoesioneItalia. L’Europa vicina, promosso dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e dal Forum Disuguaglianze e Diversità in partnership con il quotidiano Domani, e organizzato in collaborazione con la Regione Puglia e con il Comune di Bari.

L’evento vedrà confrontarsi amministratori locali, persone esperte e rappresentanti della società civile attorno al tema dei fondi di coesione per i servizi culturali, con un focus sulla strategia per il recupero di beni culturali e la rifunzionalizzazione di luoghi di cultura destinati a ospitare Community-Library, sostenuta con fondi FESR del ciclo di programmazione 2014-2020 dell’Azione 6.7 del POR Puglia. Il focus dell'appuntamento si concentrerà sul Progetto Colibrì di Bari.

Le Community-Library sono biblioteche pubbliche di comunità profondamente innovate negli allestimenti e nei servizi offerti alle comunità locali, che si presentano come ambienti aperti a gruppi e associazioni, per lo scambio culturale, la condivisione dei saperi, la connessione con altre agenzie educative e istituzioni culturali, il coinvolgimento attivo nella produzione di un impatto culturale e sociale. Non di rado le biblioteche di comunità, nate con i 125 progetti finanziati in Puglia tra il 2019 e il 2020 e realizzate tra il 2021 e il 2024, hanno rappresentato il cuore pulsante di processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale di piccoli centri, come di popolosi quartieri di grandi e medie città.

A Bari l’amministrazione comunale ha realizzato il Progetto Colibrì, una rete di 11 biblioteche di comunità distribuite in quasi tutti i quartieri della città. Il Progetto è un caso esemplare, non solo per le differenti tipologie di immobili interessati dalle ristrutturazioni o per gli allestimenti scelti, ma anche per le diverse modalità di gestione messe in campo, le forme di collaborazione con enti del terzo settore e con gruppi formali e informali di cittadini, le connessioni con la rete dei servizi di welfare e con le istituzioni scolastiche.

Per queste sue caratteristiche, il Progetto sollecita in amministratori locali, esperti e policy makers una riflessione sugli impatti sociali ed economici che gli investimenti per il recupero conservativo e per la valorizzazione di beni culturali e di luoghi di cultura generano nelle comunità locali, sulla qualità complessiva degli spazi urbani come dei piccoli centri nelle aree interne, nonché sugli effetti che un investimento strategico sulle politiche di welfare culturale su base regionale potrà produrre nel nuovo ciclo 2021-27 per la sostenibilità dei nuovi servizi culturali e per il consolidamento delle collaborazioni pubblico-private nate su tutto il territorio.

L’appuntamento è il quinto di otto eventi di approfondimento e confronto organizzati nell’ambito del progetto #CoesioneItalia. L’Europa vicina, finanziato dalla Direzione generale della politica regionale e urbana (DG Regio) della Commissione europea con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza dei risultati della politica di coesione finalizzata a ridurre i divari territoriali e le disuguaglianze nell’Ue, e del loro impatto sulla vita delle persone, e di promuovere il dialogo sul tema tra i cittadini, gli stakeholder e i decisori politici.

Parteciperanno: Anna Maria Candela, Dirigente della Regione Puglia e responsabile della Strategia regionale per le Community Library; Sabina De Luca, componente del Coordinamento del Forum Diseguaglianze e Diversità; Vitandrea Marzano, Dirigente del Comune di Bari e responsabile del Progetto “COLIBRÌ”; Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura e all’Antimafia sociale della Regione Puglia; Pasquale Orlando, Autorità di Gestione PR Puglia per i fondi FESR-FSE+ 2021-27; Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia; Paola Romano, Assessora alle Culture del Comune di Bari; Ylenia Sina, Forum Disuguaglianze e Diversità; Michele Sollecito, Sindaco del Comune di Giovinazzo e Delegato ANCI Puglia per la Cultura; Giancarlo Visitilli e Luisa Partipilo per la Coop. I Bambini di Truffaut, soggetto gestore della Biblioteca Lombardi.





Modera e anima il confronto: Marika Ikonomu, giornalista di Domani.

L'evento verrà trasmesso anche in diretta streaming sul sito del quotidiano Domani.