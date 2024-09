Presentazione della raccolta poetica 'La faglia empirea' di Rosaria Scialpi a Taranto

TARANTO - Martedì 3 settembre alle ore 18:00, presso la Sala conferenze della BBC Banca di Taranto e Bari, in Via Berardi, si terrà la presentazione della nuova raccolta poetica di Rosaria Scialpi, intitolata La faglia empirea e pubblicata da Brè Edizioni. L'evento, a ingresso libero e gratuito, sarà introdotto da Federica Anelli, libraia. Durante la presentazione, sarà possibile acquistare una copia cartacea del libro.

Il libro: una sintesi

La faglia empirea esplora l’irreparabile, un tema in cui non c'è scelta ma solo sopravvivenza e crescita. Scialpi utilizza simboli, metafore e miti per connettere l'uomo al suo vero essere. L'opera estrae archetipi e topoi mitici, inserendoli in un contesto contemporaneo, dimostrando che queste figure non hanno perso la loro rilevanza, ma richiedono una prospettiva rinnovata per essere comprese.

Le arti si intrecciano nel testo, dalla poesia alla musica, con riferimenti a cantautori come De André, autori di ogni epoca e arte urbana. La raccolta è anche un omaggio al Mediterraneo e alla Puglia, mescolando storia personale e collettiva. Strutturata in nove sezioni, il libro conta 100 pagine nella versione cartacea.

Sinossi

In La faglia empirea, Rosaria Scialpi fonde la sua quotidianità con elementi mitologici, creando un paesaggio letterario dove realtà e sogno si confondono. Attraverso simboli e metafore, la poesia diventa uno strumento di interrogazione sulla condizione dell’arte contemporanea, una resistenza all’oblio e un’invocazione alla testimonianza poetica autentica.

Dalla prefazione

La poesia di Rosaria Scialpi viene descritta come una “frontiera” e una “lacerazione” che si fonda sul mito, richiamando un dialogo tra il silenzio e l'ascolto. Scialpi riesce a dare voce a ciò che apparentemente non ha nome, risvegliando ciò che è sopito.

L’autrice

Rosaria Scialpi, nata a Taranto nel 1996, è una filologa e autrice. Ha pubblicato articoli su riviste scientifiche, collaborato con testate giornalistiche pugliesi e curato la comunicazione per un festival letterario internazionale. Tra le sue opere, Lembi di verità (L'Erudita, 2022) e La faglia empirea (Brè Editore, 2024). Scialpi è anche autrice di racconti presenti in antologie e del saggio Sulle Sponde della Magna Grecia (Passerino Editore, 2023).

Recentemente ha lanciato il podcast “Mitopedia: il mito come non te l’hanno raccontato”, dedicato alle versioni meno conosciute dei miti classici.

Curiosità

Sono disponibili un corto di presentazione e un book trailer ai seguenti link:

È inoltre stata creata una playlist su Spotify per accompagnare la lettura del libro:

Contatti

Per informazioni e comunicazioni: umanisticamentecomunicazione@gmail.com