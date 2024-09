Proseguono gli eventi culturali a Palazzo Pesce: concerti e mostre a ottobre 2024

MOLA DI BARI – Palazzo Pesce si conferma epicentro di arte e musica con una serie di appuntamenti imperdibili nel mese di ottobre 2024. La suggestiva Sala Etrusca della storica dimora offrirà una varietà di concerti e una mostra d'arte per tutti gli appassionati di musica e cultura.

Sabato 5 ottobre 2024, ore 21.00

La serata si aprirà con "D’amore, di Passione e di Tango", un viaggio musicale che esplorerà le sfumature del sentimento umano attraverso la voce di Lisa Manosperti e il pianoforte di Rosario Mastroserio. Il concerto sarà un omaggio ad Astor Piazzolla, il celebre compositore argentino che ha rivoluzionato il tango, riportandolo all’attenzione internazionale.

Domenica 6 ottobre 2024, ore 20.00

La Sala Etrusca accoglierà "Cantando Mina", un tributo alla leggendaria cantante italiana Mina. Con Rosanna D’Ecclesiis alla voce, Pino Mazzarano alla chitarra e Vito Di Modugno al basso, il trio interpreterà i successi senza tempo di Mina, come Parole parole, E se domani e Se telefonando, in arrangiamenti che spaziano dal tango allo ska al funk.

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 21.00

Il palco di Palazzo Pesce vedrà protagonista Dario Maltese con "Dario Maltese canta De André". Insieme ai musicisti Walter Di Serio e Lorenzo D’Urso, Maltese renderà omaggio a Fabrizio De André, interpretando alcune delle sue canzoni meno conosciute, ma ricche di profondità e significato, in equilibrio tra sacro e profano.

Sabato 12 ottobre 2024, ore 21.00

Un’esperienza musicale originale sarà offerta da "Kosmos & Chaos", il progetto del bassista e compositore Pierluigi Balducci. Accompagnato da Fabrizio Savino alla chitarra, Vitantonio Gasparro al vibrafono e la voce di Badrya Razem, Balducci guiderà il pubblico attraverso una fusione di jazz, folklore e sonorità mediterranee in una serata di musica visionaria.

Domenica 13 ottobre 2024, ore 20.00

Per gli amanti della musica classica, la pianista pugliese Viviana Lasaracina sarà protagonista del recital "Sergei Rachmaninov, l’ultimo dei romantici". Le opere selezionate per il programma includono 6 Momenti Musicali op. 16, Variazioni su un tema di Corelli op. 42 e la Sonata n. 2 op. 36, che metteranno in luce il virtuosismo e il pathos di uno dei più grandi compositori romantici.

Mostra personale di Tony Fasanella

A partire da domenica 13 ottobre, Palazzo Pesce ospiterà la mostra personale dell'artista Tony Fasanella, a cura di Fabrizio Bellomo. Le opere pittoriche saranno esposte nella corte all'aperto della dimora settecentesca, creando un dialogo unico con l’architettura del luogo. L’esposizione sarà accessibile ogni giorno fino al 20 ottobre 2024, dalle 18:30 alle 21:00, con ingresso libero.

Questi appuntamenti offrono un'occasione speciale per immergersi in arte, musica e cultura, nella splendida cornice di Palazzo Pesce, uno dei gioielli architettonici di Mola di Bari.

