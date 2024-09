Puglia, Emiliano al convegno di studi in onore del prof. Triggiani: “Un faro per il Diritto e le nuove generazioni"

BARI - Durante il convegno di studi in onore del professor Ennio Triggiani, che si sta tenendo oggi nell'Aula Magna Aldo Moro dell'Università degli Studi di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha espresso profonda gratitudine per l'impegno e il contributo del docente al diritto europeo. L'evento, dal titolo “L’Unione Europea come comunità di valori”, ha visto la partecipazione al fianco del prof. Triggiani di importanti figure istituzionali e accademiche.Emiliano ha sottolineato il ruolo fondamentale di Triggiani nel guidare generazioni di studenti e professionisti, non solo con la sua competenza tecnica, ma anche con il suo supporto politico e umano. “Ogni volta che ho cercato il suo conforto, non è mai mancato,” ha dichiarato Emiliano, riconoscendo l’importanza di una figura che ha saputo tradurre la complessità del diritto europeo in una risorsa preziosa per il sistema giuridico italiano.Nel suo discorso, il presidente ha ricordato anche le sfide politiche e giuridiche legate all’Unione Europea, definendola un “capolavoro politico” che ha trasformato il concetto di sovranità nazionale, e ha esortato i presenti, soprattutto i giovani, a seguire l’esempio di Triggiani. “Il lavoro che il professor Triggiani ha svolto – ha aggiunto Emiliano – è una testimonianza di come il diritto europeo possa influenzare positivamente la nostra vita quotidiana e il futuro delle istituzioni.”L’incontro, coordinato da Giuseppe Moro, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, ha visto la partecipazione di autorità come il Magnifico Rettore Stefano Bronzini e Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, oltre a numerosi giuristi ed esperti di diritto europeo. L'evento ha rappresentato un tributo importante al contributo di Triggiani nel campo del diritto e un’occasione per riflettere sui valori fondanti dell’Unione Europea.