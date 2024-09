Puglia tra le Regioni leader per i Finanziamenti Europei alla Competitività delle Imprese

BARI - La Puglia, insieme a Piemonte e Campania, è tra le regioni italiane che hanno ottenuto i maggiori finanziamenti europei dal 2000 ad oggi, mirati a sostenere la competitività delle imprese. Secondo un’analisi condotta da Vendor, società specializzata in finanza agevolata ed efficienza energetica per le PMI, negli ultimi 25 anni sono stati approvati quasi 200.000 progetti finanziati con fondi pubblici, per un totale di 21,46 miliardi di euro. Di questi, 13,96 miliardi sono derivati dai programmi europei dedicati alle politiche di coesione e alla competitività.

"I finanziamenti pubblici per la competitività delle imprese hanno rappresentato nell’ultimo quarto di secolo un importante motore di sviluppo per le regioni italiane, con casi di successo come Piemonte, Campania e Puglia", afferma Stefano Ciacciarelli, CEO di Vendor. "La capacità di intercettare questi fondi è un elemento strategico che ha migliorato la competitività delle imprese, e con i nuovi fondi del PNRR ci aspettiamo un’ulteriore fase di investimenti e opportunità per rafforzare il tessuto produttivo del Paese."

Nel periodo 2014-2020 si è concentrato l'83% dei progetti finanziati (155.000), dimostrando l’efficacia del settennato per molte regioni, tra cui la Puglia, che si è distinta con 25.874 progetti approvati per un totale di 2,07 miliardi di euro. Seguono il Veneto con 17.368 progetti e la Campania con 15.098, ma con un finanziamento complessivo maggiore (3,25 miliardi di euro).

A livello di fondi FESR erogati alle PMI, il Piemonte risulta la regione più virtuosa con 3,48 miliardi di euro, seguito dalla Campania (3,18 miliardi) e dalla Puglia (2,07 miliardi). Il settore manifatturiero, in particolare, ha visto la Puglia primeggiare con 2.229 progetti finanziati, superando Lombardia (1.175) e Veneto (691).

Infine, analizzando i finanziamenti nazionali e locali, la Campania guida la classifica con 4,1 miliardi di euro, seguita dal Piemonte (3,83 miliardi) e dall’Abruzzo (3,5 miliardi). La Puglia si posiziona al quarto posto con 1,94 miliardi di euro.