San Severo, 57enne ferito a una gamba in un agguato: indaga la polizia

SAN SEVERO - Un uomo di 57 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto a San Severo, nel Foggiano. Il fatto è accaduto in via Apricena, dove la vittima è stata colpita da un colpo di arma da fuoco alla gamba.

Nonostante la ferita, l'uomo è riuscito a recarsi autonomamente in ospedale, guidando la propria auto per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell'agguato sono in corso indagini da parte della polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità dell'uomo né sulle possibili motivazioni dietro l'attacco. Le forze dell'ordine stanno vagliando tutte le ipotesi e raccogliendo eventuali testimonianze per fare luce sull'episodio.