Tragico incidente sulla provinciale Sannicola-Gallipoli: perde la vita un 35enne di Galatone

LECCE - Un tragico incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale che collega Sannicola a Gallipoli, nei pressi di una nota discoteca. Antonio Gatto, un uomo di 35 anni originario di Galatone, ha perso la vita a bordo della sua Vespa 125.

Per cause ancora in fase di accertamento, Gatto ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il guardrail. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nell'incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, partiti dalla postazione di Santa Maria al Bagno, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica perdita del controllo del veicolo.

L'episodio è reso ancora più drammatico dal fatto che, nello stesso tratto di strada, solo due giorni fa, si era verificato un altro grave incidente in cui una donna di 72 anni ha perso la vita. Nell'occasione, era rimasta ferita anche un'intera famiglia di turisti tedeschi: padre, madre e due bambini piccoli.