Nel secondo tempo al 9’ Yeboah non concretizza una buona occasione. Al 23’ Vazquez con una girata al volo di destro colpisce il palo. Al 33’ Miceli per pochissimo non riesce a segnare. Al 37’ Battocchio non inquadra la porta. Al 45’ Pace con una conclusione da fuori area centra il palo. Prima sconfitta in questo torneo del Monopoli, che è terzo in classifica con 3 punti insieme al Picerno, al Crotone, al Benevento, al Giugliano e alla Juventus Next Gen.

- Il Monopoli perde 0-1 con il Sorrento al “Veneziani” nella seconda giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 4’ Viteritti va vicino al gol. Al 14’ Cuccurullo sfiora la rete. Al 24’ il Sorrento passa in vantaggio con Musso, tocco di destro su cross di Guadagni. Al 45’ Grandolfo non riesce a schiacciare di testa in porta.