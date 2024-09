Sanità, Caroli (FdI): Gemmato al Perrino di Brindisi per affrontare le problematiche dell'ospedale

BRINDISI - Il sottosegretario alla Sanità,, ha visitato oggi l'ospedaleper un incontro con i dirigenti medici e gli operatori sanitari. A seguito dell'allarme lanciato dal consigliere regionale di, sulla difficile situazione della struttura, Gemmato ha voluto verificare di persona le problematiche segnalate.

All'incontro erano presenti il direttore sanitario della Asl Brindisi, Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, e i primari dei reparti di Radiodiagnostica, Eluisa Muscogiuri, di Pneumologia, Eugenio Sabato, e di Oncoematologia, Domenico Pastore.

Gemmato ha assicurato che il governo sta lavorando per affrontare la carenza di personale sanitario, con misure che prevedono l'aumento degli straordinari per chi presta servizio nei reparti di pronto soccorso, con retribuzioni che potrebbero arrivare a 100 euro l'ora per i medici e 60 euro l'ora per gli infermieri, oltre a una detassazione tramite una flat tax al 15%. Tra le proposte, anche incentivi per gli specializzandi nelle discipline più critiche.

Caroli ha sottolineato come la Regione Puglia non abbia potenziato la medicina territoriale, causando una pressione eccessiva sui pronto soccorsi per casi che potrebbero essere gestiti a livello ambulatoriale.