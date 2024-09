Sicurezza negli ospedali: Emiliano chiede la convocazione del Comitato Regionale per l'Ordine e la Sicurezza

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha richiesto al prefetto di Bari, Francesco Russo, la convocazione del Comitato Regionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La finalità è giungere rapidamente alla sottoscrizione di protocolli operativi omogenei in tutta la regione, volti a garantire l'intervento tempestivo delle forze di polizia in caso di aggressioni o episodi di violenza nei confronti di operatori sanitari e socio-sanitari all'interno delle strutture ospedaliere.

Questa iniziativa rientra nell'obiettivo di potenziare la prevenzione della violenza negli ospedali, come previsto dalle leggi e dalle linee guida regionali, coinvolgendo attivamente le forze dell'ordine. Emiliano ha chiesto l'incontro con i prefetti pugliesi, i rappresentanti della Regione e i dirigenti delle forze dell'ordine per definire tali protocolli.

Il governatore ha inoltre incontrato Antonella Bellomo, coordinatrice del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (NIRS), per fare il punto sulle ispezioni in corso, a seguito dei recenti episodi di violenza nelle strutture sanitarie pugliesi.