CONVERSANO - Grave incidente questa mattina sulla strada provinciale che collega Conversano e Putignano. Un’auto, una Fiat Panda, è finita fuori strada, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando a schiantarsi contro un muretto a secco in un tratto caratterizzato da tornanti.Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco per estrarre le due donne a bordo del veicolo, entrambe in condizioni serie. Le ferite sono state trasportate d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente.