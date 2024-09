Incidente sulla SS16 a Bari: camion si ribalta e blocca il traffico, lunghe code

BARI - Grave incidente questa mattina sulla SS16 a Bari, in direzione sud, poco prima dell’uscita per il quartiere San Paolo. Un camion si è ribaltato di traverso sulla carreggiata, causando il blocco totale del traffico. Le autorità hanno deviato i veicoli verso via Napoli, ma si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e il personale del 118. L’autista del mezzo pesante è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo in codice rosso. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell'incidente.