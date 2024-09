Scompare tragicamente il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli: dolore e cordoglio da tutta la comunità

FOGGIA - La USB Vigili del Fuoco esprime il più profondo cordoglio per la tragica morte di Antonio Ciccorelli, Capo Reparto del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, avvenuta durante un intervento di soccorso. Un'altra vita spezzata nell’adempimento del dovere, in un anno segnato da eventi drammatici per la famiglia dei Vigili del Fuoco.

Ciccorelli ha perso la vita mentre, con i suoi colleghi, cercava di aiutare automobilisti rimasti bloccati a causa di una violenta bomba d’acqua che ha colpito la zona tra San Severo, Torremaggiore e Apricena. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un canale che costeggia la strada statale 89, dove l'auto su cui viaggiava è stata trascinata via dall'acqua. Aveva 59 anni e una lunga carriera al servizio della comunità.

La USB Vigili del Fuoco sottolinea come tragedie simili mettano in luce le difficili condizioni in cui operano quotidianamente i pompieri, spesso trascurate fino a quando non si verificano eventi fatali. “Non è possibile morire di lavoro”, affermano con rabbia e dolore, denunciando le pericolose insidie che caratterizzano il loro mestiere.

Anche il Sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Attonita e sconvolta, esprimo il dolore più profondo di tutta la Città di San Severo e sono immensamente vicina alla famiglia di Antonio Ciccorelli. Il suo sacrificio non sarà dimenticato”. Il Sindaco ha inoltre annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali e un minuto di silenzio durante il Consiglio Comunale, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia di Ciccorelli e al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dalle istituzioni regionali. Il consigliere Napoleone Cera ha espresso profonda tristezza per la perdita del vigile del fuoco: “Questa tragedia mette in luce il lavoro pericoloso e indispensabile che i nostri Vigili del Fuoco svolgono quotidianamente”. Anche il consigliere e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, ha voluto ricordare il sacrificio di Ciccorelli, elogiando il coraggio e la dedizione dei pompieri.

La comunità si stringe attorno alla famiglia di Antonio, ai suoi colleghi e agli amici, nella consapevolezza che il suo sacrificio resterà impresso nel cuore di chi ha servito con onore e altruismo.