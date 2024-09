Scoperte 11 piantagioni di marijuana in Puglia: sequestrate oltre 11mila piante

BARI - Durante una serie di controlli aerei sul territorio pugliese, i Finanzieri della sezione aerea di Bari hanno individuato 11 piantagioni di marijuana situate nelle province di Brindisi, Foggia e Lecce. Le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 11mila piante, nascoste in aree isolate e difficilmente accessibili, spesso immerse in zone ricche di vegetazione per eludere le autorità.Secondo le stime, la marijuana sequestrata avrebbe generato un guadagno di circa 70 milioni di euro sul mercato illegale. Finora, 8 persone sono state segnalate alla competente autorità giudiziaria, e le indagini continuano per smantellare l'intera rete criminale dietro la coltivazione e distribuzione della droga.