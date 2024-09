'Bari Roller Days', al via la manifestazione dedicata agli amanti dei pattini: le limitazioni al traffico

BARI - Organizzata dall’ASD Pattinatori di Bari, è in programma questo weekend “Bari Roller Days”, l’iniziativa dedicata agli amanti dei pattini che attraverserà la città a partire da questa sera.Per consentire lo svolgimento delle attività in programma, la Polizia locale ha previsto una serie di limitazioni alla circolazione, di seguito elencate:1. Il giorno 6 settembre, dalle ore 19.30, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il “divieto di circolazione” sul seguente percorso:molo San Nicola, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso sen. A. De Tullio, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, via Q. Sella, sottovia Q. Sella, via Capruzzi, viale Ennio, piazza G. Cesare, viale O. Flacco, viale Papa Giovanni XXIII, via L. Sturzo, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, Parco 2 Giugno (sosta 15 minuti circa), viale della Resistenza, via S. Jacini, via Fanelli, viale G. Di Vittorio, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, Torre Quetta;2. Il giorno 7 settembre, dalle ore 10.30, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il “divieto di circolazione” sul seguente percorso:via A. Sordi, via XXIV Maggio, largo G. Bruno, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare A. Giovine, via M. Interesse, Stazione di Servizio DILL’S (sosta 10 minuti circa), via M. Interesse, strada S. Giorgio, strada detta della Marina, strada Scizze, via L. Colonna, via Bari, via Signorile, via G. Leopardi, piazzetta Mar del Plata, piazza del Porto (sosta), via dei Trulli, via Fontana Nuova;3. Il giorno 8 settembre, dalle ore 11, relativamente al passaggio degli atleti, è istituito il “divieto di circolazione” sul seguente percorso:via A. Sordi, corso Cavour, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Crispi, sottovia B. Buozzi, via B. Buozzi, viale Europa, viale delle Regioni (giro alla scoperta dei murales), viale delle Regioni, viale Europa, via Tramonte, via Lonero, via Bonomo, strada arginale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Van Westerhout, via Mercadante, via O. Respighi, arrivo alla Pineta San Francesco.Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili a questo link