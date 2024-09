Serie C, girone C: il Taranto sfida il Messina, Foggia e Cerignola cercano conferme

FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata di andata del girone C di Serie C, il Taranto, reduce dal pareggio 1-1 contro il Latina allo stadio "Iacovone", affronterà domani alle 20:45 il Messina al "San Filippo". I siciliani arrivano da una sconfitta per 2-0 subita contro il Cerignola al "Monterisi" e cercheranno riscatto davanti al proprio pubblico.

L'Altamura, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Foggia al "San Nicola", sarà impegnato domenica 8 settembre alle 18:30 al "Viviani" di Potenza contro il Sorrento. I campani, galvanizzati dalla vittoria per 1-0 contro il Monopoli al "Veneziani", tenteranno di proseguire la loro striscia positiva.

Il Foggia, che ha mostrato buone prestazioni, ospiterà il Monopoli allo stadio "Zaccheria" alle 20:45 e cercherà i tre punti per restare in corsa verso la qualificazione ai play-off. I biancoverdi, dal canto loro, avranno bisogno di una vittoria per rilanciarsi dopo la sconfitta contro il Sorrento.

Infine, il Cerignola, protagonista di un ottimo inizio di campionato, punta al terzo successo consecutivo nel match contro l'Avellino al "Partenio-Lombardi". Gli irpini, che hanno pareggiato 1-1 contro il Giugliano nell'ultimo turno, proveranno a interrompere la striscia vincente del Cerignola.

Un weekend di sfide decisive per le squadre del girone C, con tutte le formazioni pronte a dare battaglia per obiettivi importanti.