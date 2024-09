“L’Amore uguale” in scena a Palazzo delle Arti Beltrani: un monologo emozionante tra identità e libertà

TRANI - Il 7 settembre alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Corte “Davide Santorsola” a Trani, andrà in scena lo spettacolo *"L’Amore uguale"*, il secondo appuntamento della sezione “Teatro d’Autore” di Palazzo delle Arti Beltrani. L’opera, scritta da Riccardo Filograsso, è un intenso monologo interpretato dalla talentuosa Agata Paradiso, accompagnata dalla fisarmonica di Vince Abbracciante.

*L’Amore uguale* è un’opera provocatoria e toccante che affronta temi cruciali come l'autodeterminazione, l'identità sessuale e l'amore oltre le convenzioni. La protagonista, una donna intrappolata in un matrimonio violento, racconta la sua lotta per la libertà, abbandonando una vita di abusi e riscoprendo se stessa attraverso l’amore saffico, da lei definito “uguale”, libero dai pregiudizi.

Agata Paradiso, con la sua intensa espressività, condurrà il pubblico in un viaggio emotivo profondo, mentre le note della fisarmonica di Vince Abbracciante daranno ulteriore spessore alla narrazione. Abbracciante, già celebrato come uno dei migliori fisarmonicisti italiani, si esibirà con il suo inconfondibile stile, arricchendo la rappresentazione con sonorità che spaziano dal jazz alla world music.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Trani e parte della programmazione artistica 2024 di Palazzo delle Arti Beltrani, è un evento imperdibile per chi ama il teatro impegnato e le riflessioni sul valore dell’amore e della libertà personale.

**Biglietti**: Poltronissima (posto riservato): 15,00 euro; Posto unico (non numerato): 10,00 euro. Disponibili presso il botteghino o online su Vivaticket.

Per maggiori informazioni: 0883.50.00.44 - www.palazzodelleartibeltrani.it