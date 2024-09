Serie C Girone C: Il Taranto sfida l'Altamura, Monopoli e Foggia a caccia di punti

- Nella quinta giornata di andata del Girone C di Serie C, il Taranto, reduce dal pareggio casalingo 0-0 contro il Trapani, scenderà in campo oggi alle 20:45 allo stadio "Iacovone" per sfidare l'Altamura. La squadra ospite arriva dalla sconfitta per 0-2 contro il Benevento al “San Nicola”. Il Taranto è alla ricerca di un successo per rilanciarsi in campionato, mentre l'Altamura ha bisogno dei tre punti per risalire la classifica.

Il Monopoli sarà impegnato al “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, che nel turno precedente ha pareggiato 1-1 contro l'Avellino. Dopo il pari casalingo per 0-0 con la Juventus Next Gen al “Veneziani”, i biancoverdi devono ottenere i tre punti per rimanere in corsa per i playoff.

Domenica 22 settembre alle 20:45, il Foggia cercherà la sua seconda vittoria in trasferta in questa stagione, affrontando il Benevento al "Vigorito". I rossoneri sono reduci da un pareggio per 0-0 contro il Latina al “Francioni” e puntano a fare bottino pieno.

Infine, il Cerignola, dopo il convincente successo casalingo per 3-1 contro il Giugliano, ospiterà il Potenza al “Monterisi”. La squadra lucana arriva dalla vittoria per 1-0 sul Sorrento al “Viviani”. Il Cerignola, capolista, cercherà di imporsi per mantenere la vetta della classifica.